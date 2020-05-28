АПЛ объявил дату возобновления сезона

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АПЛ объявил дату возобновления сезона

Руководство АПЛ приняло решение возобновить сезон 17 июня.

В первую очередь будут сыграны отложенные матчи 28-го тура: "Манчестер Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед". 30-й тур должен стартовать 19 июня.

"Сегодня мы предварительно решили возобновить чемпионат в среду, 17 июня. Однако дата не будет подтверждена, пока мы не выполним все необходимые требования безопасности. Здоровье футболистов и фанатов - наш приоритет.

К сожалению, игры будут проводиться при пустых трибунах, поэтому мы счастливы, что у фанатов будет возможность посмотреть все оставшиеся 92 игры", - заявил глава АПЛ Ричард Мастерс.

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