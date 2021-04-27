АПЛ объявила 23 кандидатов на включение в Зал славы

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АПЛ объявила 23 кандидатов на включение в Зал славы

В скором времени Зал славы английской Премьер-лиги пополнят ещё шесть футболистов. 

Их выберут из 23 кандидатов путём голосования среди болельщиков, которое продлится до 9 мая.

В список претендентов вошли Эрик Кантона, Тони Адамс, Мэттью Ле Тиссье, Иан Райт, Петер Шмейхель, Рой Кин, Лес Фердинанд, Сол Кэмпбелл, Энди Коул, Робби Фаулер, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Рио Фердинанд, Деннис Бергкамп, Патрик Виейра, Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Джон Терри, Эшли Коул, Дидье Дрогба, Робин ван Перси и Неманья Видич.

Не пропустите: АПЛ объявила о создании Зала славы. В него вошли двое футболистов. | http://soccernews.ru
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