АПЛ объявила, что возобновление матчей отложено до 30 апреля

АПЛ сообщила, что возобновление всех профессиональных лиг Англии отложено до 30 апреля.

"Правила Футбольной ассоциации подразумевают, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Однако руководство FA решило продлить сроки сезона-2019/2020.

Кроме того, матчи будут отложены как минимум до 30 апреля", - сообщает лига.

Решение затронет АПЛ, Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2. Ранее приостановка была рассчитана до 4 апреля.

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