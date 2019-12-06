АПЛ объявила номинантов на награду лучшему игроку ноября

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АПЛ объявила номинантов на награду лучшему игроку ноября

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги по итогам ноября.

На награду номинированы семь футболистов - Деле АллиСон Хын Мин (оба - "Тоттенхэм"), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Лис Муссе ("Шеффилд Юнайтед"), Чаглар Сеюнджю и Джейми Варди (оба - "Лестер").

Победителя определят болельщики, капитаны команд АПЛ и эксперты путём совместного голосования.

В октябре лучшим игроком чемпионата Англии стал форвард Джейми Варди.

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