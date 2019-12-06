АПЛ объявила номинантов на награду лучшему игроку ноября
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги по итогам ноября.
На награду номинированы семь футболистов - Деле Алли, Сон Хын Мин (оба - "Тоттенхэм"), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Лис Муссе ("Шеффилд Юнайтед"), Чаглар Сеюнджю и Джейми Варди (оба - "Лестер").
Победителя определят болельщики, капитаны команд АПЛ и эксперты путём совместного голосования.
В октябре лучшим игроком чемпионата Англии стал форвард Джейми Варди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|15
|43
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Бернли
|15
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|14
|Борнмут
|15
|16
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|16
|Астон Вилла
|15
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|15
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8