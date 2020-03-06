АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока турнира в феврале

Теги маркос алонсопьер-эмерик обамеянгдоминик калверт-левинбруну фернандешник поуп

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока турнира в феврале

Стали известны претенденты на награду лучшему футболисту английской Премьер-лиги по итогам февраля.

На приз номинированы Маркос Алонсо ("Челси"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Мэтт Доэрти ("Вулверхэмптон"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и Ник Поуп ("Бернли").

Победителя определят болельщики, капитаны команд АПЛ и эксперты путём совместного голосования.

В январе лучшим игроком чемпионата Англии стал форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Не пропустите: Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в феврале. | http://soccernews.ru
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