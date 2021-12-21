АПЛ объявила о новом антирекорде по числу заболевших коронавирусом за неделю

Пресс-служба АПЛ отчиталась о тестировании на COVID-19 в лиге за период с 13 по 19 декабря.

За неделю были проверены 12345 футболистов и сотрудников клубов, из них 90 оказались заражены коронавирусом.

Сообщается, что это антирекордный показатель с мая 2020 года, когда впервые появилась соответствующая статистика.

Таким образом, в АПЛ вторую неделю подряд фиксируется антирекорд по числу заболевших ковидом.

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