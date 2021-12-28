АПЛ объявила о новом антирекорде по числу заболевших ковидом. Он обновляется третью неделю подряд

Пресс-служба АПЛ отчиталась о тестировании на COVID-19 в лиге за период с 20 по 26 декабря.

За неделю были проверены 15186 футболистов и сотрудников клубов, из них 103 оказались заражены коронавирусом.

Сообщается, что это антирекордный показатель с мая 2020 года, когда впервые появилась соответствующая статистика.

Таким образом, в АПЛ третью неделю подряд фиксируется антирекорд по числу заболевших ковидом. В предыдущие отчётные периоды было 42 и 90 соответственно.

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