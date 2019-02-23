АПЛ объявила о переносе манчестерского дерби

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АПЛ объявила о переносе манчестерского дерби

Английская Премьер-лига объявила о переносе манчестерского дерби в рамках 31-го тура.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится не 16 марта, как планировалось изначально, а 24 апреля.

Игру пришлось перенести в связи с выходом обеих команд в 1/4 финала Кубка Англии.

Напомним, что сейчас "Сити" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, а "Юнайтед" находится на четвёртой позиции.

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4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Эвертон Эвертон 27 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
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