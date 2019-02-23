АПЛ объявила о переносе манчестерского дерби

Английская Премьер-лига объявила о переносе манчестерского дерби в рамках 31-го тура.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится не 16 марта, как планировалось изначально, а 24 апреля.

Игру пришлось перенести в связи с выходом обеих команд в 1/4 финала Кубка Англии.

Напомним, что сейчас "Сити" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, а "Юнайтед" находится на четвёртой позиции.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" необычным образом подготовил газон к матчу с "Ливерпулем" в АПЛ. | http://soccernews.ru