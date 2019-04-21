АПЛ объявила о переносе матчей участников еврокубков

Теги тоттенхэмчелсиливерпульарсенал лондон

АПЛ объявила о переносе матчей участников еврокубков

АПЛ перенесла несколько матчей 37-го тура.

Так, матчи "Борнмут" - "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" - "Ливерпуль" пройдут не 5 и 6 мая, как было запланировано, а 4 мая.Поединки "Челси" - "Уотфорд" и "Арсенал" - "Брайтон" сместили с 6 на 5 мая.

Отметим, что это связано с участием "Арсенала" и "Челси" в Лиге Европы, а "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" - в Лиге Чемпионов.

Напомним, что первые полуфинальные матчи Лиги Чемпионов пройдут 30 апреля и 1 мая, а ответные - 7 и 8 мая. В Лиге Европы полуфиналы состоятся 2 и 9 мая.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон Эвертон 35 49
8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
13 Борнмут Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли Бернли 34 39
16 Саутгемптон Саутгемптон 34 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
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