АПЛ объявила о переносе матчей участников еврокубков

АПЛ перенесла несколько матчей 37-го тура.

Так, матчи "Борнмут" - "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" - "Ливерпуль" пройдут не 5 и 6 мая, как было запланировано, а 4 мая.Поединки "Челси" - "Уотфорд" и "Арсенал" - "Брайтон" сместили с 6 на 5 мая.

Отметим, что это связано с участием "Арсенала" и "Челси" в Лиге Европы, а "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" - в Лиге Чемпионов.

Напомним, что первые полуфинальные матчи Лиги Чемпионов пройдут 30 апреля и 1 мая, а ответные - 7 и 8 мая. В Лиге Европы полуфиналы состоятся 2 и 9 мая.

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