АПЛ объявила о переносе очередного матча

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АПЛ объявила о переносе очередного матча

Игра 22-го тура чемпионата Англии между "Бернли" и "Лестером" не состоится в субботу, 15 января.

Правление Премьер-лиги одобрило перенос матча на более поздний срок, о чем сообщает пресс-служба турнира.

Встречу проведут в другую дату из-за недостаточного количества здоровых футболистов в составе "Бернли".

"Бордовые" пострадали от эпидемии травм и вспышки коронавируса в команде.

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