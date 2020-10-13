АПЛ объявила о пяти новых случаях заражения коронавирусом

1 Теги аплкоронавирус

АПЛ объявила о пяти новых случаях заражения коронавирусом

В английской Премьер-лиге выявлены новые случаи заболевания COVID-19, сообщает официальный сайт турнира.

С 5 по 11 октября тесты сдали 1128 футболистов и сотрудников клубов АПЛ, из них пять оказались положительными.

Имена инфицированных лига не разглашает. Заболевшие коронавирусом пробудут на карантине ближайшие 10 дней.

В чемпионате Англии уже прошло четыре тура. С 12 очками турнирную таблицу возглавляет "Эвертон".

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