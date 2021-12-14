АПЛ объявила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за неделю

Теги аплкоронавирус

АПЛ объявила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за неделю

Пресс-служба АПЛ отчиталась о тестировании на COVID-19 в лиге за период с 6 по 12 декабря.

За неделю были проверены 3805 футболистов и сотрудников клубов, из них 42 оказались заражены коронавирусом.

Сообщается, что это антирекордный показатель с мая 2020 года, когда впервые появилась соответствующая статистика.

Заболевшие зафиксированы в "Тоттенхэме", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилле", "Норвиче" и других командах.

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