АПЛ объявила о создании Зала славы. В него вошли двое футболистов

Теги тьерри анриалан ширерарсенал лондонньюкасл юнайтед

АПЛ объявила о создании Зала славы. В него вошли двое футболистов

Английская Премьер-лига создала Зал славы, в который войдут лучшие футболисты чемпионата Англии с 1992 года.

Первыми лауреатами стали бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри и экс-форвард "Ньюкасла" Алан Ширер.

Ширер является лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги. На счету форварда 260 голов. Анри - лучший бомбардир в истории "Арсенала" с 175 голами.

Планируется, что в 2021 году в Зал славы войдут еще 6 футболистов.

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