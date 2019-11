АПЛ объявила претендентов на звание лучшего футболиста лиги в октябре

Стало известно, кто претендует на звание лучшего футболиста лиги в октябре.

В число номинантов вошли Юри Тилеманс и Джейми Варди, играющие в "Лестере", Илкай Гюндоган из "Манчестер Сити", Виллиан из "Челси", Джек Грилиш из "Вест Хэма", Дин Хендерсон из "Шеффилд Юнайтед".

6️⃣ October #PL ⭐️s



But who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?



VOTE: https://t.co/Alc8xa6JYu#PLAwards pic.twitter.com/ajQDU8S241