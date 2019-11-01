АПЛ объявила претендентов на звание лучшего футболиста лиги в октябре

Стало известно, кто претендует на звание лучшего футболиста лиги в октябре.

В число номинантов вошли Юри Тилеманс и Джейми Варди, играющие в "Лестере", Илкай Гюндоган из "Манчестер Сити", Виллиан из "Челси", Джек Грилиш из "Вест Хэма", Дин Хендерсон из "Шеффилд Юнайтед".

Лучшего игрока будут выбирать болельщики, капитаны клубов АПЛ и эксперты.

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