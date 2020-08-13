АПЛ объявила сроки проведения следующего сезона

Стало известно, когда стартует и завершится розыгрыш английской Премьер-лиги сезона 2020/21.

Как сообщает пресс-служба турнира, первый тур начнётся 12 сентября, а последний - закончится 23 мая.

Полное расписание матчей АПЛ планирует опубликовать не позднее 21 августа.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом стал "Ливерпуль", завоевавший титул впервые за 30 лет.

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