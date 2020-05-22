АПЛ одобрила сделку о приобретении "Ньюкасла" саудовскими инвесторами

Руководство АПЛ разрешило завершить сделку по продаже "Ньюкасла" новым владельцам, сообщает Mirror.

По сведениям издания, Премьер-лига, несмотря на протесты, одобрила приобретение саудовскими инвесторами контрольного пакета акций "сорок" за 300 миллионов фунтов.

Ожидается, что официальное объявление по этому поводу будет сделано в начале июня, когда завершатся все финансовые и документальные операции.

С лета 2007 года владельцем "Ньюкасла" являлся миллиардер Майк Эшли.

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