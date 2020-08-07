АПЛ огласила список номинантов на звание лучшего тренера сезона, Гвардиолы в нём нет

Теги юрген клоппфрэнк лэмпардбрендан роджерскрис уайлдер

АПЛ огласила список номинантов на звание лучшего тренера сезона, Гвардиолы в нём нет

Английская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера сезона 2019/20.

В число претендентов вошли 4 специалиста. Среди них нет наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

В список номинантов вошли Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Брендан Роджерс ("Лестер") и Крис Уайлдер ("Шеффилд Юнайтед").

Лучшего тренера сезона определят путём голосования болельщики, капитаны всех 20 клубов АПЛ и футбольные эксперты.

Не пропустите: Названы семь претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ. | http://soccernews.ru
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