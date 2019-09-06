АПЛ определила претендентов на звание лучшего игрока месяца
Английской Премьер-Лиги объявила список из шести футболистов, которые поборются за приз лучшему игроку чемпионата по итогам августа.
В число претендентов вошли Серхио Агуэро, Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг (все - "Манчестер Сити"), Эшли Барнс ("Бернли"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль") и Теему Пукки ("Норвич").
В прошлом месяце Пукки провел четыре матча в чемпионате Англии, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. На счету Агуэро шести мячей и один голевой пас в четырех поединках. Стерлинг провел столько же матчей и забил пять голов. Четыре гола в четырех играх на счету Барнса. Фирмино отметился двумя голами и отдал две результативные передачи. Де Брюйне отдал пять голевых пасов при одном забитом мяче.
It's that time again! ⏰— Premier League (@premierleague) September 6, 2019
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1