АПЛ определила претендентов на звание лучшего игрока месяца

Английской Премьер-Лиги объявила список из шести футболистов, которые поборются за приз лучшему игроку чемпионата по итогам августа.

В число претендентов вошли Серхио Агуэро, Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг (все - "Манчестер Сити"), Эшли Барнс ("Бернли"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль") и Теему Пукки ("Норвич").

В прошлом месяце Пукки провел четыре матча в чемпионате Англии, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. На счету Агуэро шести мячей и один голевой пас в четырех поединках. Стерлинг провел столько же матчей и забил пять голов. Четыре гола в четырех играх на счету Барнса. Фирмино отметился двумя голами и отдал две результативные передачи. Де Брюйне отдал пять голевых пасов при одном забитом мяче.

