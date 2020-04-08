АПЛ опровергла слухи о готовящемся заявлении о досрочном завершении сезона

АПЛ опровергла заявление спортивного директора "Удинезе" Пьерпаоло Марино о том, что нынешний сезон досрочно завершится из-за пандемии коронавируса.

В одном из интервью функционер заявил, что руководство Премьер-лиги готовит заявление, в котором сообщит о досрочном завершении сезона.

Представитель Премьер-Лиги заявил, что эти утверждения неверны, передает The Independent.

В Лондоне количество подтвердившихся случаев заражения Covid-19 - 55 242. Умерло более 6 тысяч человек.

Не пропустите: Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" потеряет из-за паузы в АПЛ| http://soccernews.ru