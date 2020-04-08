АПЛ опровергла слухи о готовящемся заявлении о досрочном завершении сезона
АПЛ опровергла заявление спортивного директора "Удинезе" Пьерпаоло Марино о том, что нынешний сезон досрочно завершится из-за пандемии коронавируса.
В одном из интервью функционер заявил, что руководство Премьер-лиги готовит заявление, в котором сообщит о досрочном завершении сезона.
Представитель Премьер-Лиги заявил, что эти утверждения неверны, передает The Independent.
В Лондоне количество подтвердившихся случаев заражения Covid-19 - 55 242. Умерло более 6 тысяч человек.
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