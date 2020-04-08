АПЛ опровергла слухи о готовящемся заявлении о досрочном завершении сезона

Теги апл

АПЛ опровергла слухи о готовящемся заявлении о досрочном завершении сезона

АПЛ опровергла заявление спортивного директора "Удинезе" Пьерпаоло Марино о том, что нынешний сезон досрочно завершится из-за пандемии коронавируса.

В одном из интервью функционер заявил, что руководство Премьер-лиги готовит заявление, в котором сообщит о досрочном завершении сезона.

Представитель Премьер-Лиги заявил, что эти утверждения неверны, передает The Independent.

В Лондоне количество подтвердившихся случаев заражения Covid-19 - 55 242. Умерло более 6 тысяч человек.

Не пропустите: Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" потеряет из-за паузы в АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мостовой раскритиковал Путина за надбавки врачам в условиях пандемии коронавируса

Мостовой раскритиковал Путина за надбавки врачам в условиях пандемии коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов