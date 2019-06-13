АПЛ опубликовала календарь на следующий сезон

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АПЛ опубликовала календарь на следующий сезон

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте представила календарь на следующий сезон.

Чемпионат начнется 9 августа, а закончится - 17 мая.

Полную версию календаря английского национального первенства можно посмотреть здесь.

Отметим, что лучшие команды минувшего розыгрыша АПЛ "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют очные матчи 9 ноября и 4 апреля.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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