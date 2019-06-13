АПЛ опубликовала календарь на следующий сезон

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте представила календарь на следующий сезон.

Чемпионат начнется 9 августа, а закончится - 17 мая.

Полную версию календаря английского национального первенства можно посмотреть здесь.

Отметим, что лучшие команды минувшего розыгрыша АПЛ "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют очные матчи 9 ноября и 4 апреля.

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