АПЛ опубликовала календарь следующего сезона

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АПЛ опубликовала календарь следующего сезона

Пресс-служба английской Премьер-лиги презентовала календарь турнира в сезоне 2020/21.

АПЛ начнётся 12 сентября и завершится 23 мая. С полной версией расписания матчей можно ознакомиться на официальном сайте лиги.

Кто с кем сыграет в первом туре, можете посмотреть ниже:

12 сентября

"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон"

"Фулхэм" - "Арсенал"

"Ливерпуль" - "Лидс"

"Тоттенхэм" - "Эвертон"

"Вест Бромвич" - "Лестер"

"Вест Хэм" - "Ньюкасл"

14 сентября

"Брайтон" - "Челси"

"Шеффилд Юнайтед" - "Вулверхэмптон"

Матчи 1-го тура с участием "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" перенесены из-за выступления этих команд на поздних стадиях еврокубков.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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