АПЛ опубликовала календарь следующего сезона

Пресс-служба английской Премьер-лиги презентовала календарь турнира в сезоне 2020/21.

АПЛ начнётся 12 сентября и завершится 23 мая. С полной версией расписания матчей можно ознакомиться на официальном сайте лиги.

Кто с кем сыграет в первом туре, можете посмотреть ниже:

12 сентября

"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон"

"Фулхэм" - "Арсенал"

"Ливерпуль" - "Лидс"

"Тоттенхэм" - "Эвертон"

"Вест Бромвич" - "Лестер"

"Вест Хэм" - "Ньюкасл"

14 сентября

"Брайтон" - "Челси"

"Шеффилд Юнайтед" - "Вулверхэмптон"

Матчи 1-го тура с участием "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" перенесены из-за выступления этих команд на поздних стадиях еврокубков.

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