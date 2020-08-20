АПЛ опубликовала календарь следующего сезона
Пресс-служба английской Премьер-лиги презентовала календарь турнира в сезоне 2020/21.
АПЛ начнётся 12 сентября и завершится 23 мая. С полной версией расписания матчей можно ознакомиться на официальном сайте лиги.
Кто с кем сыграет в первом туре, можете посмотреть ниже:
12 сентября
"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон"
"Фулхэм" - "Арсенал"
"Ливерпуль" - "Лидс"
"Тоттенхэм" - "Эвертон"
"Вест Бромвич" - "Лестер"
"Вест Хэм" - "Ньюкасл"
14 сентября
"Брайтон" - "Челси"
"Шеффилд Юнайтед" - "Вулверхэмптон"
Матчи 1-го тура с участием "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" перенесены из-за выступления этих команд на поздних стадиях еврокубков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18