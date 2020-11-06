АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера АПЛ в октябре

Теги нуну эшпириту сантуральф хазенхюттльжозе моуриньюдэвид мойесдин смит

АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера АПЛ в октябре

АПЛ опубликовала шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам октября.

За награду поборются пять специалистов. Победителя объявят на следующей неделе.

1) Нуну Эшпириту Санту, "Вулверхэмптон" - 10 очков в 4 матчах;

2) Ральф Хазенхюттль, "Саутгемптон" - 7 очков в 3 матчах;

3) Жозе Моуринью, "Тоттенхэм" - 7 очков в 3 матчах;

4) Дэвид Мойес, "Вест Хэм" - 5 очков в 4 матчах;

5) Дин Смит, "Астон Вилла" - 6 очков в 3 матчах.

Не пропустите: Названы претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в октябре. | http://soccernews.ru
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