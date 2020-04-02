АПЛ опубликовала заявление о возобновлении сезона

Английская Премьер-лига выпустила официальное заявление по итогам встречи с представителями Английской футбольной лиги и Ассоциации профессиональных футболистов.

"Сошлись во мнении, что здоровье нации, в том числе футболистов, тренеров, персонала клубов и болельщиков, является приоритетом. Все согласились, что футбол должен вернуться лишь тогда, когда это будет безопасно для всех", - говорится в заявлении.

Напомним, что розыгрыш АПЛ пока приостановлен до 30 апреля, однако велика вероятность, что пауза затянется как минимум до лета.

Сообщается, что в Великобритании коронавирусом заразились почти 30 тысяч человек.

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