АПЛ оштрафует клубы, участвовавшие в создании Суперлиги

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АПЛ оштрафует клубы, участвовавшие в создании Суперлиги

Шесть английских клубов, которые были в числе создателей Суперлиги Европы, столкнутся с санкциями со стороны АПЛ.

По информации The Telegraph, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" будут оштрафованы на крупные суммы.

При этом спортивные меры, в том числе снятия очков, клубам не грозит.

Напомним, что в ночь на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги Европы, которая должна была заменить Лигу Чемпионов. Изначально своё участие в новом турнире подтвердили 12 клубов из Англии, Испании и Италии, однако в течение двух суток большинство из них вышли из проекта.

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