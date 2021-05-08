АПЛ оштрафует клубы, участвовавшие в создании Суперлиги

Шесть английских клубов, которые были в числе создателей Суперлиги Европы, столкнутся с санкциями со стороны АПЛ.

По информации The Telegraph, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" будут оштрафованы на крупные суммы.

При этом спортивные меры, в том числе снятия очков, клубам не грозит.

Напомним, что в ночь на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги Европы, которая должна была заменить Лигу Чемпионов. Изначально своё участие в новом турнире подтвердили 12 клубов из Англии, Испании и Италии, однако в течение двух суток большинство из них вышли из проекта.

Не пропустите: Инфантино высказался о возможном исключении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru