АПЛ оставила в силе красную карточку Давида Луиза

Лондонский "Арсенал" планировал оспорить удаление защитника Давида Луиза в матче 22-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:2). Однако, руководство АПЛ решило оставить в силе красную карточку бразильца, сообщает Sly Sports.

Судейская бригада посчитала, что Луиз умышленно совершил фол последней надежды в своей штрафной. Главный арбитр матча Крэйг Поусон посчитал контакт достаточным для назначения пенальти и удаления игрока.