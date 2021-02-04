АПЛ оставила в силе красную карточку Давида Луиза
Лондонский "Арсенал" планировал оспорить удаление защитника Давида Луиза в матче 22-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:2). Однако, руководство АПЛ решило оставить в силе красную карточку бразильца, сообщает Sly Sports.
Судейская бригада посчитала, что Луиз умышленно совершил фол последней надежды в своей штрафной. Главный арбитр матча Крэйг Поусон посчитал контакт достаточным для назначения пенальти и удаления игрока.
"Арсенал" настаивал, что фол Луиза не был грубым, и защитник старался избежать контакта.
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|Команда
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|27
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|3
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18