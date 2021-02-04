АПЛ оставила в силе красную карточку Давида Луиза

Теги давид луизарсенал лондон

АПЛ оставила в силе красную карточку Давида ЛуизаЛондонский "Арсенал" планировал оспорить удаление защитника Давида Луиза в матче 22-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:2). Однако, руководство АПЛ решило оставить в силе красную карточку бразильца, сообщает Sly Sports.

Судейская бригада посчитала, что Луиз умышленно совершил фол последней надежды в своей штрафной. Главный арбитр матча Крэйг Поусон посчитал контакт достаточным для назначения пенальти и удаления игрока.

"Арсенал" настаивал, что фол Луиза не был грубым, и защитник старался избежать контакта.

Читать также: Давид Луиз имеет худший показатель в АПЛ по привезенным пенальти в свои ворота | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черышев снова пропустил тренировку "Валенсии"

Черышев снова пропустил тренировку "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов