АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла"

Теги ньюкасл юнайтедапл

АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла"

АПЛ не позволила продать "Ньюкасл" группе, включающей Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers.

Как сообщает сайт клуба, были представлены все доказательства, что указанные структуры независимы от правительства Саудовской Аравии, но АПЛ все равно отказала в продаже клуба.

Руководство "Ньюкасла" недовольно решением АПЛ и будет искать другие варианты продажи.

Напомним, что на данный момент владельцем "Ньюкасла" является Майк Эшли.

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