АПЛ отреагировала на план "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" по реформе лиги

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АПЛ отреагировала на план "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" по реформе лиги

Пресс-служба английской Премьер-лиги дала комментарий по поводу возможного реформирования турнира.

Напомним, что инициатива принадлежит "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед". Согласно их задумке, число участников АПЛ нужно сократить с 20 до 18, а также отказаться от проведения Кубка Лиги и Суперкубка Англии.

"По нашему мнению, ряд предложений из опубликованного плана могут иметь разрушительное влияние на лигу", - говорится в заявлении АПЛ.

Тем не менее, представители Премьер-лиги подчеркнули, что готовы к дискуссии.

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