АПЛ перенесла еще четыре матча

Руководство АПЛ объявило о переносе четырех матчей ближайшего тура.

В эти выходные не будут сыграны матчи "Саутгемптон" - "Брентфорд", "Уотфорд" - "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" - "Норвич" и "Эвертон" - "Лестер".

Причиной переноса игр стал рост заболеваемости коронавирусом в командах.

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