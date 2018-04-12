АПЛ переписала гол Эриксена на Кейна

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АПЛ переписала гол Эриксена на Кейна

Руководство английской Премьер-лиги согласилось переписать второй гол "Тоттенхэма" в матче 33-го тура АПЛ против "Сток Сити" с Кристиана Эриксена на Харри Кейна.

Таким образом, была удовлетворена соответствующая апелляция "шпор". Теперь на счету Кейна 25 голов в рамках текущего розыгрыша АПЛ.

Видео: Гол Эриксена и Кейна

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