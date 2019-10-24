АПЛ подготовила предложения об изменениях в календаре чемпионата в связи с ЧМ-2022

АПЛ хочет изменить календарь чемпионата из-за ЧМ-2022, который состоится в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail.

Ожидается, что один из туров АПЛ и Чемпионшипа будет сыгран 12 ноября, за 9 дней до старта ЧМ. А следующий тур стартует через 8 дней после окончания финала ЧМ.

Кроме того, лига планирует начать сезон-2022/23 АПЛ и Чемпионшипа на неделю раньше и закончить на неделю позже.

Все клубы согласны с изменениями в календаре. Обсуждения пройдут в ноябре.

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