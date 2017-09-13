АПЛ подписала соглашение с телеканалом Sky Sports

Английская Премьер-лига подписала соглашение с телеканалом Sky Sports.

Действие договора рассчитано на пять лет. В силу оно вступает в сезоне-2019/20.

Сумма сделки составляет 600 миллионов фунтов стерлингов.

По условиям соглашения, у клубов появится право транслировать матчи в прямом эфире на своих официальных сайтах. | http://soccernews.ru