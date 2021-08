АПЛ поприветствовала Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Пресс-служба АПЛ отреагировала на возвращение нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"CR7 возвращается в "МЮ". 196 матчей, 84 гола, 34 ассиста, 1 "Золотая бутса", 2 раза игрок сезона, 3 титула АПЛ. С возвращением, Криштиану!" - говорится в публикации лиги в твиттере.

