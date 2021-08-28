АПЛ поприветствовала Роналду

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АПЛ поприветствовала Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Пресс-служба АПЛ отреагировала на возвращение нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"CR7 возвращается в "МЮ". 196 матчей, 84 гола, 34 ассиста, 1 "Золотая бутса", 2 раза игрок сезона, 3 титула АПЛ. С возвращением, Криштиану!" - говорится в публикации лиги в твиттере.

36-летний португалец перешёл в "МЮ" из "Ювентуса", предположительно, за 15+8 миллиона евро. Стороны заключат контракт на два сезона.

Роналду вернулся в английский клуб спустя 12 лет. Он выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.

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