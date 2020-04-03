АПЛ потеряет 1,5 миллиарда долларов, если не доиграет сезон

Стало известно, сколько потеряют лиги от досрочного завершения сезона. Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров".

АПЛ потеряет 1,5 миллиарда долларов. Меньше всего убытка будет у чемпионата Франции - меньше 500 миллионов долларов.

Напомним, все спортивные мероприятия приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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