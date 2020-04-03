АПЛ потеряет 1,5 миллиарда долларов, если не доиграет сезон
Стало известно, сколько потеряют лиги от досрочного завершения сезона. Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров".
АПЛ потеряет 1,5 миллиарда долларов. Меньше всего убытка будет у чемпионата Франции - меньше 500 миллионов долларов.
Напомним, все спортивные мероприятия приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18