АПЛ повторно перенесла матч "Бернли" - "Уотфорд"

Принято решение, что игра 17-го тура чемпионата Англии между "Бернли" и "Уотфордом" будет отложена во второй раз.

Изначально матч был запланирован на декабрь, но его перенесли из-за вспышки коронавируса в "Уотфорде".

Теперь же кадровые проблемы возникли у "Бернли" - накануне встречи в команде осталось 10 здоровых футболистов из-за травм и ковида.

Не пропустите: Аспиликуэта поделился мнением о борьбе за титул чемпиона в АПЛ. | http://soccernews.ru