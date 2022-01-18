АПЛ повторно перенесла матч "Бернли" - "Уотфорд"

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АПЛ повторно перенесла матч "Бернли" - "Уотфорд"

Принято решение, что игра 17-го тура чемпионата Англии между "Бернли" и "Уотфордом" будет отложена во второй раз.

Изначально матч был запланирован на декабрь, но его перенесли из-за вспышки коронавируса в "Уотфорде".

Теперь же кадровые проблемы возникли у "Бернли" - накануне встречи в команде осталось 10 здоровых футболистов из-за травм и ковида.

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