АПЛ позволила "Ливерпулю" провести одну игру с нашивками победителей клубного чемпионата мира
АПЛ разрешит "Ливерпулю" провести одну игру с золотыми нашивками победителей клубного чемпионата мира.
Как сообщает The Telegraph, это должно произойти на матче против "Вулверхэмптона", который состоится 29 декабря. Однако "Ливерпуль" еще не получил комплект формы со специальным элементом дизайна.
Отмечается, что ФИФА еще не предоставила клубу соответствующий значок. Согласно правилам ФИФА, команда, ставшая победителем турнира, имеет право играть с золотой нашивкой с момента своей победы и до окончания следующего розыгрыша турнира.
Напомним, что в финале клубного чемпионата мира "Ливерпуль" одолел "Фламенго".
Читайте также: ФИФА запретила "Ливерпулю" праздновать победу в КЧМ с фанатами. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12