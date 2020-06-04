АПЛ представила календарь ближайших матчей

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АПЛ представила календарь ближайших матчей

АПЛ составила календарь на ближайшие туры.

Расписание перенесенных игр 28-го тура и всего 30-го тура представлено ниже. Отметим, что указано московское время.

Матчи 28-го тура:

17 июня, среда

"Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" 20:00

"Манчестер Сити" - "Арсенал" 22:00

30-й тур:

19 июня, пятница

"Норвич" - "Саутгемптон" 20:00

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 22:00

20 июня, суббота

"Уотфорд" - "Лестер" 14:30

"Брайтон" - "Арсенал" 17:00

"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 19:30

"Борнмут" - "Кристал Пэлас" 21:45

21 июня, воскресенье

"Ньюкасл" - "Шеффилд" 16:00

"Астон Вилла" - "Челси" 18:30

"Эвертон" - "Ливерпуль" 21:00

22 июня, понедельник

"Манчестер Сити" - "Бернли" 22:00

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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