АПЛ представила календарь ближайших матчей
АПЛ составила календарь на ближайшие туры.
Расписание перенесенных игр 28-го тура и всего 30-го тура представлено ниже. Отметим, что указано московское время.
Матчи 28-го тура:
17 июня, среда
"Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" 20:00
"Манчестер Сити" - "Арсенал" 22:00
30-й тур:
19 июня, пятница
"Норвич" - "Саутгемптон" 20:00
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 22:00
20 июня, суббота
"Уотфорд" - "Лестер" 14:30
"Брайтон" - "Арсенал" 17:00
"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 19:30
"Борнмут" - "Кристал Пэлас" 21:45
21 июня, воскресенье
"Ньюкасл" - "Шеффилд" 16:00
"Астон Вилла" - "Челси" 18:30
"Эвертон" - "Ливерпуль" 21:00
22 июня, понедельник
"Манчестер Сити" - "Бернли" 22:00
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18