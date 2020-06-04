АПЛ представила календарь ближайших матчей

АПЛ составила календарь на ближайшие туры.

Расписание перенесенных игр 28-го тура и всего 30-го тура представлено ниже. Отметим, что указано московское время.

Матчи 28-го тура:

17 июня, среда

"Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" 20:00

"Манчестер Сити" - "Арсенал" 22:00

30-й тур:

19 июня, пятница

"Норвич" - "Саутгемптон" 20:00

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 22:00

20 июня, суббота

"Уотфорд" - "Лестер" 14:30

"Брайтон" - "Арсенал" 17:00

"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 19:30

"Борнмут" - "Кристал Пэлас" 21:45

21 июня, воскресенье

"Ньюкасл" - "Шеффилд" 16:00

"Астон Вилла" - "Челси" 18:30

"Эвертон" - "Ливерпуль" 21:00

22 июня, понедельник

"Манчестер Сити" - "Бернли" 22:00

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