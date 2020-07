АПЛ представила мяч на сезон-2020/21

АПЛ представила мяч, которым команды будут играть в следующем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В Англии будут играть мячом Nike Flight. Мяч выполнен в белом цвете с красными и черными полосками. Логотип производителя также черного цвета.

Pace, precision and explosiveness.



Are you ready for @NikeFootball’s new Premier League match ball?



Introducing the official 2020/21 Premier League Nike Flight ball #Playwithlove https://t.co/tL0aqKkB5C pic.twitter.com/AYahTd35ZC