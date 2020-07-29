АПЛ представила мяч на сезон-2020/21

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АПЛ представила мяч на сезон-2020/21

АПЛ представила мяч, которым команды будут играть в следующем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В Англии будут играть мячом Nike Flight. Мяч выполнен в белом цвете с красными и черными полосками. Логотип производителя также черного цвета.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 12 сентября.

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