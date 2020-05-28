АПЛ представила предварительный формат расписания игр

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АПЛ представила предварительный формат расписания игр

АПЛ представила предварительный формат расписания игр.

В конце недели игры будут проходить в следующем формате:

пятница - 22:00;

суббота - 14:30, 17:00, 19:30, 22:00;

воскресенье - 14:00, 16:00, 18:30, 21:00.

В понедельник матчи будут проходить в 22:00.

В середине недели формат игр будет таковой:

вторник - 20:00, 22:00;

среда - 20:00, 22:00;

четверг - 20:00, 22:00.

Отметим, что указано московское время (летнее британское - минус два часа).

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