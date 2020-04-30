АПЛ представила строгий свод правил для возобновления тренировок

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АПЛ представила строгий свод правил для возобновления тренировок

Директор английской Премьер-лиги Ричард Гарлик представил семистраничный проект "Возобновление", посвященный возобновлению тренировочного процесса, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Правила проекта "Возобновление" выглядит следующим образом:

- футболисты и сотрудники клубов сдадут тесты на коронавирус за двое суток до начала тренировок. Также они будут проходить тестирование два раза в неделю

- мячи, угловые флажки, ворота и другое оборудование будет проходить процедуру дезинфекции до и после тренировок

- игроки должны все время быть в масках

- массаж разрешен только с одобрения врача

- заходить в здания тренировочного центра можно лишь для посещения туалета

- одновременно разрешат тренироваться не более пяти футболистам

- длительность тренировок не должна превышать 75 минут. На восстановление после тренировок выделяется 15 минут

- футболистам и тренерам запретят плеваться на поле

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