АПЛ представила строгий свод правил для возобновления тренировок
Директор английской Премьер-лиги Ричард Гарлик представил семистраничный проект "Возобновление", посвященный возобновлению тренировочного процесса, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
Правила проекта "Возобновление" выглядит следующим образом:
- футболисты и сотрудники клубов сдадут тесты на коронавирус за двое суток до начала тренировок. Также они будут проходить тестирование два раза в неделю
- мячи, угловые флажки, ворота и другое оборудование будет проходить процедуру дезинфекции до и после тренировок
- игроки должны все время быть в масках
- массаж разрешен только с одобрения врача
- заходить в здания тренировочного центра можно лишь для посещения туалета
- одновременно разрешат тренироваться не более пяти футболистам
- длительность тренировок не должна превышать 75 минут. На восстановление после тренировок выделяется 15 минут
- футболистам и тренерам запретят плеваться на поле
Не пропустите: Стала известна дата потенциального возобновления розыгрыша АПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18