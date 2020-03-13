АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса

1 Теги аплкоронавирус

АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса

Ещё одна европейская футбольная топ-лига ушла на вынужденный перерыв из-за эпидемии коронавируса.

Руководство АПЛ объявило о приостановке турнира как минимум до 4 апреля.

Через три недели Премьер-лига снова проведет совещание, на котором решится дальнейшая судьба проведения чемпионата.

Напомним, что в ряде клубов АПЛ зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Среди самых громких имён заболевших - наставник "Арсенала" Микель Артета и вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

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Комментарии

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shishkindenisuav

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