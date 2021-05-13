АПЛ продлила контракт с телевещателями: названа сумма сделки

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АПЛ продлила контракт с телевещателями: названа сумма сделки

Английская Премьер-лига объявила о продлении соглашения с четырьмя национальными телевещателями.

Речь идёт о компаниях Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video и BBC Sport.

Предыдущий контракт между сторонами действовал до 2022 года, новый рассчитан до 2025 года.

По условиям договора, АПЛ заработает на телетрансляциях 5,93 миллиарда евро, пишет Sky News.

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