АПЛ продолжат играть, несмотря на новый локдаун в Англии

Теги

АПЛ продолжат играть, несмотря на новый локдаун в АнглииВласти Великобритании утвердили третий общенациональный локдаун из-за COVID-19.

Это стало известно из заявления премьер-министра страны Бориса Джонсона в обращении к нации.

Как утверждает The Independent, спортивные соревнования и, в частности, футбол не пострадают. АПЛ и все лиги до шестого дивизиона включительно не обязаны прерывать сезоны.

Однако все любительские соревнования запрещены.

Как сообщалось ранее, в нескольких клубах АПЛ и низших лиг недавно были выявлены новые случаи коронавируса. Это вызвало перенос нескольких игр.

Читать также: Ещё один матч АПЛ отменён из-за коронавируса | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 4 января

Главные новости дня: 4 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов