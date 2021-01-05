АПЛ продолжат играть, несмотря на новый локдаун в Англии

Власти Великобритании утвердили третий общенациональный локдаун из-за COVID-19.

Это стало известно из заявления премьер-министра страны Бориса Джонсона в обращении к нации.

Как утверждает The Independent, спортивные соревнования и, в частности, футбол не пострадают. АПЛ и все лиги до шестого дивизиона включительно не обязаны прерывать сезоны.