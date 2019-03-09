АПЛ проведёт расследование в отношении "Манчестер Сити"

Английская Премьер-лига проведёт расследование в отношении "Манчестер Сити", сообщает BBC.

По информации источника, руководство АПЛ заинтересовалась данными о возможных нарушениях правил финансового фэйр-плей со стороны клуба.

Также "Манчестер Сити" подозревается в махинациях с трансферами несовершеннолетних футболистов и владением прав на игроков третьими лицами.

Напомним, что ранее нарушения "горожан" уже стали объектом расследования УЕФА.

По итогам 29 туров "Сити" лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым "Ливерпуль" на одно очко.

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