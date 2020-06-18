АПЛ провела 1541 тест на коронавирус. Лишь один оказался положительным

АПЛ провела очередную серию тестов на коронавирус. Тестирование прошли 1541 представитель клубов.

В итоге лишь один человек в чемпионате Англии сдал положительный тест на Covid-19. Имя заболевшего - не раскрывается.

Напомним, розыгрыш АПЛ возобновился 17 июня.

А еще: АПЛ возобновилась унижением "Арсенала" на "Этихаде": учитель Гвардиола без проблем разобрал своего ученика Артету| http://soccernews.ru