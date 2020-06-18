АПЛ провела 1541 тест на коронавирус. Лишь один оказался положительным

Теги аплкоронавирус

АПЛ провела 1541 тест на коронавирус. Лишь один оказался положительным

АПЛ провела очередную серию тестов на коронавирус. Тестирование прошли 1541 представитель клубов.

В итоге лишь один человек в чемпионате Англии сдал положительный тест на Covid-19. Имя заболевшего - не раскрывается.

Напомним, розыгрыш АПЛ возобновился 17 июня.

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