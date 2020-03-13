АПЛ рассчитывает возобновить матчи как можно быстрее

Теги аплкоронавирус

АПЛ рассчитывает возобновить матчи как можно быстрее

Английская Премьер-лига не собирается полностью отменять сезон из-за эпидемии коронавируса, утверждает BBC.

Руководство АПЛ рассчитывает на скорейшее возобновление матчей и надеется, что 4 апреля станет дедлайном в этом вопросе.

Какие действия будет предпринимать лига, если пауза в чемпионате затянется, источник не уточняет.

Напомним, что "Ливерпулю" для первого за 30 лет чемпионства осталось одержать две победы в АПЛ.

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