АПЛ рассчитывает возобновить матчи как можно быстрее

Английская Премьер-лига не собирается полностью отменять сезон из-за эпидемии коронавируса, утверждает BBC.

Руководство АПЛ рассчитывает на скорейшее возобновление матчей и надеется, что 4 апреля станет дедлайном в этом вопросе.

Какие действия будет предпринимать лига, если пауза в чемпионате затянется, источник не уточняет.

Напомним, что "Ливерпулю" для первого за 30 лет чемпионства осталось одержать две победы в АПЛ.

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