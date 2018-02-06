АПЛ рассматривает вариант с внедрением зимней паузы

В Премьер-лиге может появиться зимняя пауза, сообщает BBC.

По сведениям издания, с этой идеей выступили наставники всех клубов Премьер-лиги, которые жалуются на слишком плотный график, который приводит с большому количеству травм игроков.

В этом сезоне за 14 дней клубы АПЛ провели 4 тура в рамках Boxing Day.

Впрочем по условия телевизионного контракта со Sky Sports введение зимней паузы невозможно до 2019 года.

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