АПЛ разорвала многомиллионный контракт с китайским вещателем

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АПЛ разорвала многомиллионный контракт с китайским вещателем

АПЛ приняла решение досрочно разорвать контракт на трансляцию матче в Китае.

По сведениям The Guardian, причиной послужило то, что корпорация Suning не перевела в марте обязательный платеж в размере 179 миллионов евро.

Напомним, что розыгрыш АПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Сезон был возобновлен в июне.

Контракт между сторонами был заключен на три года на сумму 631 миллион евро.

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