АПЛ - самая дорогая лига мира по стоимости составов, РПЛ вошла в топ-10

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АПЛ - самая дорогая лига мира по стоимости составов, РПЛ вошла в топ-10

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футбольных лиг мира.

Главный критерий - общая стоимость составов участников турнира.

Первое место с огромным отрывом заняла английская Премьер-лига - 8,5 миллиарда евро.

В топ-3 также вошли испанская Ла Лига (5,2 млрд) и итальянская Серия А (5 млрд).

Российская Премьер-лига (887,7 миллиона евро) расположилась на девятой строчке, уступив даже Чемпионшипу и первенству Бразилии.

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