АПЛ собирается возобновить сезон в начале мая

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АПЛ собирается возобновить сезон в начале мая

Руководство английской Премьер-лиги форсирует возобновление матчей из-за страха понести огромные убытки по телеконтрактам.

В связи с этим, как сообщает The Independent, прорабатывается вариант с возвращением игр уже в начале мая.

При этом велика вероятность, что матчи будут проходить при пустых трибунах, поскольку за полтора месяца вряд ли удастся справиться с пандемией коронавируса.

Также могут возникнуть проблемы с возможным заболеванием кого-то из футболистов, ведь при таком сценарии вся команда должна уйти на двухнедельный карантин.

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