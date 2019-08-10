АПЛ стартовала, переходы закончились! Подводим итоги трансферной деятельности английских клубов

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АПЛ стартовала, переходы закончились! Подводим итоги трансферной деятельности английских клубов

АПЛ – первый топ-чемпионат Европы, в котором транферное окно уже закрыто (хотя, стоит сказать, еще в прошлом году против этих нововведений достаточно яро протестовали). В четверг, 8 августа, в 17:00 по Москве клубы потеряли возможность подписывать новичков – теперь они могут только продавать игроков в другие чемпионаты. Свободные агенты, получившие такой статус до открытия трансферного окна, не в счет – они могут подписать контракт с любым клубом, когда заблагорассудится. Текущее лето не было столь горячим, как прошлое – тот же "Ливерпуль" фактически обошелся без приобретений, подписав новичков только на перспективу. "Челси" вообще не имел права регистрировать новых футболистов, а "Манчестер Сити" не был столь активным, как в последние годы. И все же без громких переходов в Англии не обошлось. Мы выделили главные события летнего трансферного окна 2019.

  • Суммарно 20 клубов АПЛ совершили 99 полноценных входящих трансферов (без учета аренд) на сумму около 1,4 млрд фунтов
  • "Манчестер Юнайтед" потратил больше всех клубов Премьер-лиги. За Харри Магуайра, Дэниэла Джеймса и Аарона Уан-Биссаку "манкунианцы" выложили 148 млн фунтов. Хотя даже этот набор футболистов не делает МЮ реальным претендентом на чемпионство. Под вопросом стоит даже попадание в ТОП-4. Интересно, что второе место по этому показателю занял новичок АПЛ… "Астон Вилла" – 144,5 млн фунтов. Бирмингемцы повторяют путь "Фулхэма" в прошлом сезоне. Команда решила не надеяться на то, что старые исполнители оставят ее в Премьер-лиги, и боссы просто-напросто купили новый состав. "Дачники" со своей стратегии изрядно пролетели, но у "Астон Виллы" была совсем другая стратегия – первым делом они купили пачку новых защитников, то есть сделали то, что не сделал "Фулхэм", надеясь на атакующую мощь. Далее в списке следуют "Арсенал" (138 млн фунтов, хотя опять же говорилось, что "канонирам" не выделили больше 40 млн на трансферы) и "Манчестер Сити" (134,8 млн фунтов). А вот "Ливерпуль" Клоппа понадеялся на текущий состав, который выиграл ЛЧ и потратил только 4,4 млн евро – это предпоследнее место, позади оказался лишь новичок элиты "Норвич".
  • Клубы АПЛ в течение лета заработали 806,5 млн фунтов за 183 трансфера. Больше всего в активе "Челси" – 213 млн (Азар затащил), другие представители элиты не дотянули даже до сотни.
  • Харри Магуайр, который поменял "Лестер" на "Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим защитником мира. За него "манкунианцы" выложили 80 млн фунтов – это рекордный трансфер в АПЛ этим летом на вход (на выход первым стал переход Эдена Азара в "Реал").
  • "Челси", "Ливерпуль" и "Кристал Пэлэс" – эти 3 клуба заработали на трансферах больше, чем потратили. У других представителей Премьер-лиги трансферное сальдо отрицательное.
  • Самым активным клубом Премьер-лиги стал "Эвертон". "Ириски" приняли участие в 34-х переходах: 10 игроков ушли в аренду, еще 17 были проданы. А вот больше всего новичков в составе "Астон Виллы" – сразу 12. Это еще раз подтверждает тот факт, что боссы решили закупить новую команду под выступления в АПЛ. Не даром же матч за победу в плей-офф Чемпионшипа принес им более 300 млн фунтов в течении следующих 3 лет.
  • Погба остался в "Манчестер Юнайтед", а не уехал в Испанию, как писали буквально все! Французом активно интересовался "Реал", а сам чемпион мира 2018 года вроде была не против переехать в столицу Испании, но не сложилось. Одна из главных трансферных саг лета завершилась ничем 2-13 Погба продолжит защищать цвета "красных дьяволов".
  • "Тоттенхэм" впервые за 3 трансферные окна подписал новичков. Этим летом "шпоры" потратили более 100 млн фунтов. В команду пришли Ндомбеле или "Лиона", Сессеньон из "Фулхэма" и Ло Чельсо из "Бетиса".
  • "Арсенал", "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Вулверхэмптон", "Лестер", "Ньюкасл", "Брайтон", "Уотфорд", "Астон Вилла", "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" обновили клубные трансферные рекорды. Интересно, что рекордными приобретениями четырех лондонских клубов стали игроки из чемпионата Франции – Николя Пепе, Исмаила Сарр, Танге Ндомбеле, а также француз Себастьян Алле.
  • "Челси", несмотря на трансферный бан, также сумел подписать нового исполнителя – Матео Ковачич стал полноправным игроком "синих". Напомним, сезон 2018/19 хорват провел в составе "Челси" на правах аренды из "Реала".

ТОП-5 самых дорогих входных трансферов АПЛ выглядит так:

1. Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед") – 80 млн фунтов;

2. Николя Пепе ("Арсенал") – 72 млн фунтов;

3. Танге Ндомбеле ("Тоттенхэм") – 63 млн фунтов;

4. Родри ("Манчестер Сити") – 62500000 фунтов;

5. Жоау Канселу ("Манчестер Сити") – 60 млн фунтов (частью соглашения стал Данило, остальную сумму "горожане" доплатили).

*Статья была подготовлена при помощи материалов с иностранных источников, в частности SkySports 

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
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