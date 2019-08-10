АПЛ стартовала, переходы закончились! Подводим итоги трансферной деятельности английских клубов
АПЛ – первый топ-чемпионат Европы, в котором транферное окно уже закрыто (хотя, стоит сказать, еще в прошлом году против этих нововведений достаточно яро протестовали). В четверг, 8 августа, в 17:00 по Москве клубы потеряли возможность подписывать новичков – теперь они могут только продавать игроков в другие чемпионаты. Свободные агенты, получившие такой статус до открытия трансферного окна, не в счет – они могут подписать контракт с любым клубом, когда заблагорассудится. Текущее лето не было столь горячим, как прошлое – тот же "Ливерпуль" фактически обошелся без приобретений, подписав новичков только на перспективу. "Челси" вообще не имел права регистрировать новых футболистов, а "Манчестер Сити" не был столь активным, как в последние годы. И все же без громких переходов в Англии не обошлось. Мы выделили главные события летнего трансферного окна 2019.
- Суммарно 20 клубов АПЛ совершили 99 полноценных входящих трансферов (без учета аренд) на сумму около 1,4 млрд фунтов
- "Манчестер Юнайтед" потратил больше всех клубов Премьер-лиги. За Харри Магуайра, Дэниэла Джеймса и Аарона Уан-Биссаку "манкунианцы" выложили 148 млн фунтов. Хотя даже этот набор футболистов не делает МЮ реальным претендентом на чемпионство. Под вопросом стоит даже попадание в ТОП-4. Интересно, что второе место по этому показателю занял новичок АПЛ… "Астон Вилла" – 144,5 млн фунтов. Бирмингемцы повторяют путь "Фулхэма" в прошлом сезоне. Команда решила не надеяться на то, что старые исполнители оставят ее в Премьер-лиги, и боссы просто-напросто купили новый состав. "Дачники" со своей стратегии изрядно пролетели, но у "Астон Виллы" была совсем другая стратегия – первым делом они купили пачку новых защитников, то есть сделали то, что не сделал "Фулхэм", надеясь на атакующую мощь. Далее в списке следуют "Арсенал" (138 млн фунтов, хотя опять же говорилось, что "канонирам" не выделили больше 40 млн на трансферы) и "Манчестер Сити" (134,8 млн фунтов). А вот "Ливерпуль" Клоппа понадеялся на текущий состав, который выиграл ЛЧ и потратил только 4,4 млн евро – это предпоследнее место, позади оказался лишь новичок элиты "Норвич".
- Клубы АПЛ в течение лета заработали 806,5 млн фунтов за 183 трансфера. Больше всего в активе "Челси" – 213 млн (Азар затащил), другие представители элиты не дотянули даже до сотни.
- Харри Магуайр, который поменял "Лестер" на "Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим защитником мира. За него "манкунианцы" выложили 80 млн фунтов – это рекордный трансфер в АПЛ этим летом на вход (на выход первым стал переход Эдена Азара в "Реал").
- "Челси", "Ливерпуль" и "Кристал Пэлэс" – эти 3 клуба заработали на трансферах больше, чем потратили. У других представителей Премьер-лиги трансферное сальдо отрицательное.
- Самым активным клубом Премьер-лиги стал "Эвертон". "Ириски" приняли участие в 34-х переходах: 10 игроков ушли в аренду, еще 17 были проданы. А вот больше всего новичков в составе "Астон Виллы" – сразу 12. Это еще раз подтверждает тот факт, что боссы решили закупить новую команду под выступления в АПЛ. Не даром же матч за победу в плей-офф Чемпионшипа принес им более 300 млн фунтов в течении следующих 3 лет.
- Погба остался в "Манчестер Юнайтед", а не уехал в Испанию, как писали буквально все! Французом активно интересовался "Реал", а сам чемпион мира 2018 года вроде была не против переехать в столицу Испании, но не сложилось. Одна из главных трансферных саг лета завершилась ничем 2-13 Погба продолжит защищать цвета "красных дьяволов".
- "Тоттенхэм" впервые за 3 трансферные окна подписал новичков. Этим летом "шпоры" потратили более 100 млн фунтов. В команду пришли Ндомбеле или "Лиона", Сессеньон из "Фулхэма" и Ло Чельсо из "Бетиса".
- "Арсенал", "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Вулверхэмптон", "Лестер", "Ньюкасл", "Брайтон", "Уотфорд", "Астон Вилла", "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" обновили клубные трансферные рекорды. Интересно, что рекордными приобретениями четырех лондонских клубов стали игроки из чемпионата Франции – Николя Пепе, Исмаила Сарр, Танге Ндомбеле, а также француз Себастьян Алле.
- "Челси", несмотря на трансферный бан, также сумел подписать нового исполнителя – Матео Ковачич стал полноправным игроком "синих". Напомним, сезон 2018/19 хорват провел в составе "Челси" на правах аренды из "Реала".
ТОП-5 самых дорогих входных трансферов АПЛ выглядит так:
1. Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед") – 80 млн фунтов;
2. Николя Пепе ("Арсенал") – 72 млн фунтов;
3. Танге Ндомбеле ("Тоттенхэм") – 63 млн фунтов;
4. Родри ("Манчестер Сити") – 62500000 фунтов;
5. Жоау Канселу ("Манчестер Сити") – 60 млн фунтов (частью соглашения стал Данило, остальную сумму "горожане" доплатили).
*Статья была подготовлена при помощи материалов с иностранных источников, в частности SkySports
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16