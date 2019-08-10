АПЛ стартовала, переходы закончились! Подводим итоги трансферной деятельности английских клубов

"Манчестер Юнайтед" потратил больше всех клубов Премьер-лиги. За Харри Магуайра, Дэниэла Джеймса и Аарона Уан-Биссаку "манкунианцы" выложили 148 млн фунтов. Хотя даже этот набор футболистов не делает МЮ реальным претендентом на чемпионство. Под вопросом стоит даже попадание в ТОП-4. Интересно, что второе место по этому показателю занял новичок АПЛ… "Астон Вилла" – 144,5 млн фунтов. Бирмингемцы повторяют путь "Фулхэма" в прошлом сезоне. Команда решила не надеяться на то, что старые исполнители оставят ее в Премьер-лиги, и боссы просто-напросто купили новый состав. "Дачники" со своей стратегии изрядно пролетели, но у "Астон Виллы" была совсем другая стратегия – первым делом они купили пачку новых защитников, то есть сделали то, что не сделал "Фулхэм", надеясь на атакующую мощь. Далее в списке следуют "Арсенал" (138 млн фунтов, хотя опять же говорилось, что "канонирам" не выделили больше 40 млн на трансферы) и "Манчестер Сити" (134,8 млн фунтов). А вот "Ливерпуль" Клоппа понадеялся на текущий состав, который выиграл ЛЧ и потратил только 4,4 млн евро – это предпоследнее место, позади оказался лишь новичок элиты "Норвич".